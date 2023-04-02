وظائف شاغرة في جنوب سيناء.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت البوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء عن حاجتها لشغل 10 وظائف لمهنة سائق بنظام الأجر اليومي، ونشرت الصفحة الرسمية شروط وضوابط التقديم، مع تحديد موعد بداية ونهاية التقديم لهذه الوظيفة.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحافظة تعلن عن احتياجاتها من الوظائف الشاغرة كل فترة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحا أن هناك عجز في السائقين لذا جرى الإعلان عن مسابقة لاختيار 10 لسد العجز.

شروط التقديم في وظيفة سائق

وحددت محافظة جنوب سيناء شروط التقديم لمسابقة سائق عددا من الشروط وهي:

- أن يكون من أبناء محافظة جنوب سيناء والمقيمين فيها إقامة كاملة.

- ليس للمتقدم الحق في طلب سكن إداري أو توفير سكن له.

- الحصول على رخصة قيادة مهنية سارية.

- اجتياز الاختبارات المعدة للوظيفة.

- اجتياز الاختبارات الطبية المقررة.

- ألا يكون قد سبق فصله من اي جهة حكومية.

- ألا يكون قد سبق عليه الحكيم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

- يبدأ التقديم اليوم الأحد وحتى 13 من الشهر الجاري.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف

ونشرت البوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، الأوراق المطلوبة وهي:

- أصل وصورة البطاقة الشخصية.

- أصل وصورة رخصة قيادة مهنية سارية.

- أصل وصورة المؤهل الدراسي.

- أصل وصورة شهادة التجنيد.

- أصل وصورة شهادة ميلاد مميكنة.

- صحيفة حالة جنائية.