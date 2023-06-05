إنجازات التنمية المستدامة بالدقهلية بعد ثورة 30 يونيو.. «مصر بتتطور»

شهدت مصر تغيرات كثيرة جذرية منذ اندلاع ثورة 30 يونيو، إذ تحولت من الانهيار في كل المجالات إلى التنمية المستدامة، ومحاولة استغلال الموارد البيئية، فخرج للنور مشروع حياة كريمة، وزادت المساحات الخضراء مع مبادرة «اتحضر للأخضر»، تلك المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تحسين حياة المواطن.

30 يونيو والطريق نحو حياة كريمة

وقالت الدكتوره مروة محمد شلبي رئيس اتحاد التنمية المستدامة بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن» إن مصر تطورت نحو الأفضل في ظل حكم الرئيس السيسي، إذ استطاع أن ينقل المواطن البسيط نحو حياة أفضل من خلال التنمية المستدامة، وسعيه لإطلاق مبادرات لخدمته في كل المجالات سواء الطبية أو الخدمية أو الزراعية.

توفير فرص حياة أفضل للمصريين

وأضافت «شلبي» أنها شهدت الكثير من التطورات على أرض الواقع أولها مبادرة حياه كريمة التي كانت الدقهلية ضمن أولى مراحلها، مشددة: «القرى التي جرى ضمها لمبادرة حياة كريمة أصبحت أفضل من المراكز التابعة لها، لأنها حظيت بكافة الخدمات، والبيوت وظروف الحياة أصبحت أفضل، بعدما كانت هذه المناطق محطمة».

اتحضر للأخضر تحول مصر لجنة خضراء

وأوضحت أن الأمر لم يقتصر على حياة كريمة فقط في التنمية المستدامة، بل وصل الأمر إلى مبادرة اتحضر للأخضر وهدفها إعادة التشجير إلى شوارع المحافظات مرة أخرى، مضيفة: «وكمان نوهنا على زراعة الأسطح وأهميتها».

التنميه المستدامة تعيد للترع روحها بتبطينها

واستكملت موضحة دور التنمية المستدامة في تبطين الترع إذ كان قرار الرئيس ببدء تبطين الترع في المحافظات من أفضل القرارات التي اتخذت، موضحة: «الأول كنا بنتعب جدًا في عملية تنظيف الترع، وكمية المياه المهدرة منها كان كبيرًا، لكن بعد تبطينها أصبح الأمر أقل في الصعوبة، وقدرنا ننظف الترع شهريًا، ده غير الحفاظ على أكبر قدر منها».

بعد 30 يونيو مصر تتجه للأفضل

وأشادت عضو مركز البحوث الزراعية بالدقهلية بثورة 30 يونيو: «مصر بتمشي على خطى سليمة نحو الأفضل، والحقيقة إن كل حاجه بتتعمل بدقة، وهو ده اللي بيحصل على مدار السنوات القادمة».