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أكرم القصاص: تنمية سيناء «استراتيجية مستدامة» وثمنها كان كبيرا

كتب:

محمد متولي
08:13 ص | الأحد 30 أبريل 2023
الكاتب الصحفي أكرم القصاص

الكاتب الصحفي أكرم القصاص

تحدث الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير «اليوم السابع»، عن مشروعات التنمية في سيناء، مشددًا على أن الدولة المصرية كانت تحارب الإرهاب وتنفذ مشروعات التنمية في سيناء في نفس الوقت.

«القصاص»: استراتيجية سيناء هي تنمية مستدامة

وقال «القصاص» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «CBC»، إن استراتيجية سيناء هي استراتيجية تنمية مستدامة من كل النواحي، وهناك خطة كاملة لجذب المواطنين.

وأضاف: «أتمنى عودة معسكرات وزارة الشباب والرياضة، في سيناء وفي مدينة العريش.. وتمنية سيناء ثمنها كان كبيرًا».

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