لمدة 10 أيام.. حياة كريمة تنظم مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة بالدقهلية

تنظم حياة كريمة بالدقهلية مبادرة لمدة 10 أيام للمراجعة النهائية لمناهج طلاب الثانوية العامة بداية من الخميس 1 يونيو بمختلف الإدارات التعليمية بالدقهلية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

استعدادات الإدارات لمبادرة حياة كريمة لطلاب الثانوية العامة.

قال محمد إبراهيم مدير إدارة التربية والتعليم بالسنبلاوين لـ«الوطن» أنه جرى التنسيق من قبل المسؤولين عن حياة كريمة بالدقهلية من أجل إعداد المراجعة لطلاب الثانوية العامة بالإدارة، وجرى تجهيز القاعات الخاصة للطلاب مكيفة وشاملة كل احتياجات الطلاب للتسهيل عليهم في المراجعة.

وأضاف:«المبادرة خطوة جميلة من حياة كريمة، لتسهيل المراجعة على طلاب الثانوية العامة، ومساعدتهم الاستعداد للامتحانات».

انطلاق مبادرة حياة كريمة لمراجعة الثانوية العامة بالدقهلية

وأشارت فاطمة حرب مسؤولة الثانوية العامة بإدارة السنبلاوين لـ«الوطن»، أنه جرى التواصل مع حياة كريمة لتنفيذ المبادرة بشكل وافي:«قمنا بالتنظيم بشكل كامل، ولقيت المبادرة إقبالا شديدا من الطلاب، تقريبا القاعات كلها كانت مكتملة».

تنظيم حياة كريمة لمبادرة مراجعة الثانوية العامة بالدقهلية

وأضاف حلمي ماهر مسؤول حياة كريمة بالسنبلاوين لـ«الوطن» أن المبادرة سعت من أجل مصلحة طلاب الثانوية العامة، إذ تقوم مبادرة حياة كريمة علة توفير حياة أفضل للمواطنين وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأوضح أحمد توفيق مدرس الفلسفة بالسنبلاوين لـ«الوطن» أنه أعجب بفكرة المبادرة وقرر المشاركة بها من أجل شرح المراجعة للطلاب:«الحقيقة أن الطلاب أقبلوا بشكل كويس جدا على المبادرة، وحاولنا تهيئتهم من أجل الامتحانات سواء على مستوى المادة العلمية أو النفسية».