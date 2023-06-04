سفينة حربية صينية تقترب من مدمرة أمريكية في مضيق تايوان

اقتربت سفينة حربية صينية من مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية، اقتربت من مضيق تايوان وفقا لشريط فيديو نشرته قناة «جلوبال نيوز» التلفزيونية الكندية.

وصورت سفينة «إتش إم سي إس مونتريال» الكندية، التي تشارك مع الجيش الأمريكي في مناورات في بحر الصين الجنوبي الفيديو، فيما أظهرت اللقطات لحظة اقتراب السفينة الحربية الصينية بسرعة عالية من المدمرة الأمريكية «يو إس إس تشونج هون» على مسافة تقل عن 150 مترًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

المدمرة الأمريكية تغيير مسارها

واجتاحت السفينة الصينية مقدمة المدمرة الأمريكية، فيما غيرت «يو إس إس تشونج هون» مسارها وإبطاء سرعتها.

وفي سياق آخر، تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بمناسبة الذكرى 34 للاحتجاجات الطلابية في «ميدان تيانانمين» الصيني في عام 1989، بمواصلة بلاده الدفاع عن حقوق الإنسان في الصين وحول العالم.

بلينكن: أحداث «ميدان تيانانمين» قمع وحشي

وأوضح بلينكن، في بيان، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تعتبر أحداث «ميدان تيانانمين» في 4 يونيو 1989 بمثابة قمع وحشي موجه من قبل حكومة الصينية ضد المتظاهرين الصينيين المسالمين المؤيدين للديمقراطية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، دانيال كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، سيتوجه إلى الصين ونيوزيلندا في الفترة من 4 إلى 10 يونيو الجاري، مضيفة في بيان، إن مديرة شؤون الصين وتايوان في مجلس الأمن القومي سارة بيران، سترافق المسؤول الأول في زيارته إلى الصين لبحث القضايا الرئيسية في العلاقة الثنائية.

وفي وقت سابق، حثت السلطات في «بكين»، الولايات المتحدة الأمريكية،على وقف التفاعلات الرسمية من أي شكل مع تايوان، والتوقف عن المضي قدما إزاء المبادرة الأمريكية- التايوانية بشأن تجارة القرن الـ21 والاتفاقية ذات الصلة مع تايوان وإلغائهما على الفور.

وأمس الأول الجمعة، وقعت «واشنطن» و«تايبيه»،أول اتفاقية في إطار المبادرة الأمريكية-التايوانية بشأن تجارة القرن الـ21 في واشنطن العاصمة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.