الجيش الصيني يرافق مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان

رافق الجيش الصيني، المدمرة الأمريكية «يو إس إس ميليوس» عبر مضيق تايوان، وقال المتحدث باسم القيادة القتالية للمنطقة الشرقية بالجيش، «شي يي»، في بيان، عبر موقع التواصل «وي شات» الصيني، إن السفينة مرت عبر المضيق، أمس الأحد.

وأشار «يي»، إلى أن الجيش الصيني يحافظ على درجة عالية من الاستعداد القتالي للدفاع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.