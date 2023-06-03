«البنتاجون»: سجلنا مناورات خطيرة تنفذها الصين ضد طائراتنا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن «واشنطن» سجلت مؤخرا مناورات خطيرة، يقوم بها الطيران العسكري الصيني ضد الطائرات الأمريكية وحلفائها في المجال الجوي الدولي، مضيفا في «منتدى شانجريلا للحوار» في سنغافورة، أمس الجمعة، إن «بكين» لا تستجيب لدعوات بلاده بشأن تطوير اتفاقية مشتركة للحد من التسلح.

وأشار «أوستن»، إلى أن أي نزاع محتمل في مضيق تايوان سيكون مدمرًا، موضحا أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بجزيرة تايوان.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، أن «واشنطن»، تظل ملتزمة بشدة بالحفاظ على الوضع الراهن، بما يتماشى مع سياسة صين واحدة طويلة الأمد، والوفاء بالتزامات الراسخة، بموجب قانون العلاقات مع تايوان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ولفت وزير الدفاع الأمريكي، إلى مواصلة بلاده معارضة قاطعة لتغيير الوضع من جانب واحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.