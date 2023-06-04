خبير تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي يستدعي مهارات الراحلين لخدمة البشرية

قال الدكتور أبوالعلا العطيفي، أستاذ النظم الذكية بجامعة القاهرة، إنّ كثير من الناس بات يشعر بالقلق بسبب تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وأثار ذلك مستقبلا، موضحا أنّه حال توفي أحد أطباء القلب المشهود لهم بالكفاءة، فيمكن استدعاء مهاراته عبر الذكاء الاصطناعي، إلا أنّ الفارق بين الشخص الحقيقي وبديله بالذكاء الاصطناعي هو الوعي.

العطيفي: من الممكن استبدال بعض الوظائف

وأضاف «العطيفي»، خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «on»، أنّه يمكن استبدال بعض من الوظائف، غير أنّ تطوير الفكر الإبداعي في التعليم واستشراف المستقبل بالتقنيات الحديثة قد يجعلنا نخشي السيطرة على المستقبل، لكن دائما ما يكون الذكاء الاصطناعي أقل من الإنسان فيما يخص التفكير.

وأوضح أنّه رغم أنّ الذكاء الاصطناعي يساعد ويخدم البشرية، لكن فيها جانبا آخر مظلم يجب أن نستعد له عبر التطور الإبداعي في العمل على الإنسان نفسه، وكذا التشريعات المسبقة التي تساعد على سد ثغرات الجانب المظلم.

وتابع: «نحن لسنا ضد الخيال، لكن يجب أن نستعد لهذه التكنولوجيا بالتشريعات المسبقة، والجامعات الحكومية بها نحو 25 كلية تدرس الذكاء الاصطناعي بخلاف القطاع الخاص، ولدينا خريج متخصص يتعامل مع كل خدمات الذكاء الاصطناعي».