رئيس اتحاد عمال مصر: الدولة نجحت في خفض معدلات البطالة وزيادة الأجور

قال عماد حمدي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ الدولة المصرية حرصت بشكل كبير على الحماية الاجتماعية في ظل الأزمات والتطورات العالمية، وآخرها جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، اللتين تسببتا في زيادة معدلات البطالة على مستوى العالم، وصل لأكثر من 200 مليون.

حمدي: مصر استطاعت خفض معدلات البطالة

وقال حمدي، خلال حواره ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «سي بي سي»، أنّه رغم الظروف العالمية، لكنّ مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاعت خفض معدلات البطالة، وتطوير العمالة الفنية، فضلا عن رفع الحدود الدنيا للمرتبات على فترات متوالية، آخرها العام الماضي، حيث تم رفع الحد الأدنى مرتين خلال عام مالي واحد.

وواصل: «هذه القرارات جاءت لتخفيف العبء، وهناك محاولات من المجلس القومي للأجور بتطبيق الحدود الدنيا في القطاعين الخاص والحكومي، وهناك التزام كبير من قبل أصحاب الأعمال».