اتحاد عمال مصر يشيد بقرار إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة

قال مجدي بدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن إنشاء صندوق إعانة للعمالة غير المنتظمة وصرف إعانة عاجلة لهم بقيمة 1000 جنيه، سيسهم في حل العديد من المشكلات بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، إذ يوفر الصندوق العديد من الإعانات في الأوقات التي لم يتوفر بها عمل لتلك الفئة.

الهدف من صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة

وأضاف «بدوي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إنشاء صندوق إعانة للعمالة غير المتنظمة الغرض منه رعايتهم تلك الرعاية التي تشمل توفير نظام علاجي خاص بهم، كما تكون الرعاية اجتماعيه و اقتصادية حيث يصبح الأب الشرعي لتلك الفئة لذلك قرار إنشاء تلك الصندوق خطوة هامة للغاية ورائدة ان الدولة تهتم حاليا بالعمالة غير المنتظمة.

أهمية صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قرار إنشاء صندوق إعانة للعمالة غير المنتظمة، يعتبر استكمالا الي ما تم للعمالة غير المنتظمة سواء في قانون التأمين الصحي أو قانون التأمين الاجتماعي حيث ينص قانون التأمين الصحي على أن كل من يحمل الجنسية المصرية يصبح تحت مظلة هذا القانون وقد تتحمل الدولة اشتراك غير القادرين والتي من ضمنهم العمالة غير المنظمة.

وأشار، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية ينص على أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة اشتراك صاحبي العمل والعامل، وذلك بالنسبة للعمالة غير المنتظمة وفي الوقت الحالي تقوم الدولة بإنشاء صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة لمساعدتهم في حل الازمات تلك الصندوق، الذي يعد استكمالا للطريق الذي سلك من البداية في صالح العمالة غير المنتظمة.