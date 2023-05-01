رئيس اتحاد عمال مصر: نساند القيادات وندعم الدولة في أصعب الظروف

قدم محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التحية لعمال مصر الأوفياء، قائلا إنهم وقفوا مع كل فئات الشعب في خندق واحد طوال المعارك كحائط صد صعب المنال، رجال لم يسمحوا بوعيهم وإدراكهم بالمؤامرات أن تنال ضد هذا الوطن، وداعمين ومساندين لقيادتهم في أصعب الظروف، ومدركين أن الرد الوحيد على التحديات هو الترابط والعمل والإصرار على البناء.

وأضاف «جبران»، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن احتفال عيد العمال هذا العام يأتي وسط تحديات عالمية وإقليمية ضخمة تجتاح العالم كله، بدأت بجائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية إلى الأزمات التي تهدد الاستقرار العالمي من بينها مصر.

ارتفاع معدلات التضخم عالميا

وأشار إلى أنه بسبب ذلك ارتفعت معدلات التضخم إلى أرقام غير مسبوقة في كل دول العالم، وزيادة أسعار السلع وكان للعمال النصيب الأكبر والمباشر من هذه الآثار السلبية على مختلف قطاعات العمل من الإغلاق المؤقت لبعض الشركات والمؤسسات إلى ارتفاع أسعار مواد الإنتاج مع أزمات التجارة الدولية.

وتابع: «كانت لسياستكم الحكيمة الأثر الأكبر في التخفيف من زيادة الأسعار، التي اجتاحت العالم بإجراءات وقرارات حاسمة لصالح الطبقة العاملة ومحدودي الدخل، منها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات، وإقرار علاوة غلاء المعيشة ورفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 48.8% للتخفيف من كاهل المواطنين وغيرها من الإجراءات التي استهدفت بالأساس توزيع مظلة الحماية الاجتماعية والعامل البسيط».

وواصل: «معكم يا فخامة الرئيس حفرنا قناة السويس الجديدة في عام واحد و4 أنفاق أسفلها في عام ونصف ومحطات كهرباء في عامين وعشرات المدن الجديدة قضيتم بها على العشوائيات وأزمة الإسكان وإنشاء أكبر شبكة طرق ووسائل مواصلات حديثة ومئات المشروعات القومية العملاقة، التي كانت تحتاج عشرات السنوات ولكنها أقيمت بإرادتكم وإرادة العمال».