DMC تبرز عدد «الوطن».. «30 يونيو.. عظيمات مصر تقدمن الصفوف»

عرض برنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية أسماء يوسف وآية جمال الدين، المُذاع على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بعظيمات 30 يونيو، بعنوان «30 يونيو.. عظيمات مصر تقدمن الصفوف».

30 يونيو أصبح جزء منا

قالت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ 30 يونيو أصبحت جزءا منّا، ومصدر فخر لنا، كوننا شاركنا فيها، وكنا فعل وفاعل ومفعول به، مشيرة إلى أنّ جريدة الوطن قررت عمل ملف عن 30 يونيو وأجوائها والطريق للوطن يوميا حتى يوم 30 يونيو، متابعة أنّها لن تنسى شعارات الثورة التي كانت ترددها مع الشعب أثناء تأدية عملها وتغطيتها للأحداث حتى الآن.

مكتسبات المرأة بعد عام 2014

وأضافت «رشوان»، خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح»، أنّها من سُكان رابعة، وشهدت الأحداث المؤسفة التي حدثت حينها، إذ كانت تعيش الأحداث لحظة بلحظة، مشيرة إلى أنّ المكتسبات التي حصلت عليها المرأة ضاعت خلال فترة تولي الإخوان، متابعة أنّنا نادينا في فترات سابقة بتعيين المرأة كرئيس جامعة وشغلها المناصب العليا في الدولة، وهو ما تحقّق بالفعل بعد 2014.