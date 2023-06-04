شكري أبوعميرة: وزير إعلام الإخوان طلب مني التلاعب بصورة البث في 30 يونيو

كشف المخرج شكري أبوعميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، كواليس التغطية الميدانية من التلفزيون المصري في يوم 30 يونيو 2013.

أبوعميرة: عندي شاشات في المكتب لكل القنوات

وقال أبوعميرة، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «عندي شاشات في المكتب لكل القنوات، وكاميرا لكورنيش مصر، بدأت أشوف الناس تتدفق لميدان التحرير، وتعطي قبلات لكاميرا التلفزيون المصري، وفي الساعة واحدة ظهرًا أيقنت نهاية الإخوان وقت توافد المتظاهرين على كل الميادين يوم 30 يونيو».

وأضاف: «طلعت لصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الإخواني قلت له الحكاية انتهت، فقالي مفيش الكلام ده، أنت بتتفرج على قنواتك، اتفرج على قناة 25، كانوا هيجيبوا رئيس قناة 25 رئيسًا للتلفزيون».

أبوعميرة: قلت للوزير الإخواني لا أنقل غير إرادة المصريين

وتابع: «قلت له لا أنقل غير إرادة المصريين، المشهد تنقله كاميراتي والكاميرات لا تكذب، ولما شفت قناة 25 لقيناها كلها فبركة».

وكشف شكري، أن وزير الإعلام طلب منه التلاعب بالصور، قائلا: «قال أنت كمخرج ممكن تعمل حاجة، قلت له مقدرش أعمل حاجة، اللي بتقوله الكاميرا يطلع على الشاشة».

تدخلات مستشار محمد مرسي

وأوضح أنّ أحمد عبدالعزيز المستشار الإعلامي لمحمد مرسي، كان دائم الحضور للتلفزيون، وكانت هناك توجيهات من وزير الإعلام بأن يلتقي رؤساء القطاعات.

وروى أبو عميرة موقفًا صادمًا حدث مع مستشار مرسي، قائلًا: «كان عندي مكتبين، مكتب رئيس التلفزيون، ومكتب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، دخل لقاني جايب نشرة 9، فقال مش قولنا القوات المسلحة متبقاش الخبر الأول، قلت له أنا مُصر إنّها تبقى الخبر الأول، قال كنتم بتقدموا مبارك الخبر الأول، قلت له أخذت قرار بعد 2011 الخبر الأول القوات المسلحة.. وساعتها كان غاضبا من إذاعة رسالة الجيش يوم الجمعة، وقال لي رسالة الجيش لازمتها إيه، قلت له من أول ما جيت وهي موجودة».

وأشار إلى أن رئيس قطاع الأخبار أخبره برفض العاملين التعامل مع تدخلات مستشار مرسي، مردفا: «قلت للوزير لو نزل تاني مش ضامن هيحصل إيه فمنعه، وكانت قبل 30 يونيو بأسبوعين أو 3 أسابيع».