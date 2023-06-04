حادث قطار الهند.. خلل في الإشارة تسبب في مقتل 288 شخصا

قال مسؤولون في الهند، إن 288 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في أسوأ حادث قطار في الهند منذ أكثر من عقدين، بعد أن انحرف قطار ركاب عن مساره واصطدم بقطار آخر، في حادث ألقى تقرير أولي باللوم فيه على خلل في إشارة السكك الحديدية، وياتي حادث قطا الهند، حيث اصطدم أحد القطارات بقطار شحن كان متوقفًا في مكان قريب في منطقة بالاسور بولاية أوديشا في شرق البلاد، مما تسبب في فوضى وتشابك عربات السكك الحديدية المحطمة وإصابة 803 أشخاص.

خلل الإشارة تسبب في حادث قطار الهند

وقالت وكالة «رويترز»، في تقرير مفصل عن حادث قطار الهند، إنَّ كبيىر مسؤولي العلاقات العامة في سكة حديد الجنوب الشرقي، وتابع أنَّ التقرير الأولي يشير إلى أنَّ الحادث كان نتيجة خلل في الإشارة، وقال إن عدد القتلى وصل إلى 288 قتيلا، وقال شاهد إنَّ جثث القتلى ما زالت محاصرة داخل العربات المدمرة وإن عمليات الإنقاذ مستمرة بينما من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وتابع ك.س. أناند، كبيىر مسؤولي العلاقات العامة: «كان من المفترض أن يسافر القطار على الخط الرئيسي ، ولكن تم صدرت إشارة بالخطأ وجهته إلى خط آخر بدلاً من ذلك، واصطدم القطار بقطار بضائع كان متوقفً بالفعل».

ودي يتفقد مكان الحادث ويزور المصابين

وأظهرت لقطات فيديو تفاصيل حادث قطار الهند، إذ خرجت عربات قطار عن مسارها وقضبان متضررة مع قيام فرق الإنقاذ بالبحث في العربات المحطمة لإخراج الناجين ونقلهم إلى المستشفى، ووصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى مكان الحادث وتحدث إلى عمال الإنقاذ وتفقد الحطام، كما التقى بالناجين في المستشفيات.

وقال مودي «لقد قمت بتقييم الوضع في موقع المأساة في أوديشا، لا يمكن للكلمات أن تعبر عن حزني العميق، نحن ملتزمون بتقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين».