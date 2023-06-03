ارتفاع ضحايا حادث قطار الهند.. 288 قتيلاً حتى الآن وأكثر من 900 مصاب

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار الهند، الذي نتج عن تصادم 3 قطارات في مدينة بالاسور، بولاية أوديشا، على ساحل الهند الشمالي الشرقي، إلى 288 قتيلاً حتى مساء اليوم السبت، إضافة إلى أكثر من 900 مصاب، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الهندية قبل قليل.

وفي التفاصيل بشأن حادث قطار الهند، أوضحت تقارير أولية أن قطاراً كان متجهاً من مدينة بنجالور إلى كلكتا، عاصمة ولاية البنغال الغربي، خرج عن مساره، في حوالي الساعة 7:30 مساء أمس الجمعة، ليصطدم بقطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس، وأسفر الحادث عن انقلاب عربات القطارين، على خط سير قطار ثالث لنقل البضائع، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا.

حادث قطار الهند

وشاركت 200 سيارة إسعاف في نقل الضحايا، واستخدمت فرق الإنقاذ معدات لقطع المعادن لإنقاذ مئات العالقين داخل العربات المحطمة، كما شارك في عمليات الإنقاذ أكثر من 500 شرطي وعامل إنقاذ، فيما انتهت عمليات الإنقاذ صباح اليوم السبت.

مئات القتلي والجرحي جراء تصادم 3 قطارات بولاية أوديشا شرقي #الهندhttps://t.co/PhUEE1giCx pic.twitter.com/IlscKp7Ur1 — Anadolu العربية (@aa_arabic) June 3, 2023

رئيس الوزراء الهندي يعلق على الحادث

وعلق رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على الحادث في تغريدة على موقع «تويتر»، جاء فيها «إن أفكاري ومشاعري في هذه الساعة الحزينة، هي مع العائلات الثكلى، وأتمنى أن يتعافى الجرحى قريباً».

وشهدت الهند واحداً من أسوأ حوادث القطارات في شهر أغسطس عام 1995، نتيجة اصطدام قطارين قرب العاصمة نيودلهي، أسفر عن مصرع 358 شخصاً، ووصف حينها بأنه أسوأ حادث قطارات في الهند.

وتمتلك الهند أكبر شبكة قطارات تحت إدارة واحدة بالعالم، ويستخدم القطارات أكثر من 12 مليون راكب كل يوم.