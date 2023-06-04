بفضل الذكاء الاصطناعي.. تصميمات مستوحاة من مصر القديمة تعود للحياة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بفضل الذكاء الاصطناعي.. تصميمات مستوحاة من مصر القديمة تعود للحياة»، وذكر التقرير، أنّ التاريخ والتكنولوجيا يلتقيان عبر علامة تجارية مصرية تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لبث الحياة في تصميمات فساتين وحلي مستوحاة من الشخصيات والرموز المصرية القديمة.

شركة مبتكرة تجمع إبداعات المصممين

وأوضح أنّ شركة مبتكرة تجمع بين إبداعات المصممين والأدوات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة لإنتاج التصميمات، حيث يقول المؤسسون إنّ استخدام الذكاء الاصطناعي وفر عليهم الكثير من الوقت، ما مكن الفريق من إنشاء مجموعة متنوعة من التصميمات دون الحاجة إلى توظيف المزيد من العاملين.

وجاء في التقرير أيضا، أنّ الشركة استخدمت التكنولوجيا على نطاق واسع لعرض مجموعتها ودشنت عرض أزياء افتراضي لتصميماتها على ميتافيرس، في إطار إظهار الهوية المصرية بطريقة مختلفة.