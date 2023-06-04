ضبط لصوص الأعمدة الحديدية في السيدة زينب

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، 6 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، بتهمة سرقة أعمدة حديدية من داخل مخزن بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وكسر الباب، والتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلهم تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة سيئ النية أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على كمية من القطع والنوافذ الحديدية مختلفة الأحجام، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقر بعلمه بأنّ المضبوطات حيازته من متحصلات واقعة السرقة، وباستدعاء أمين المخزن المذكور تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.

كما جرى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام، بتهمة سرقة جنط سيارة من أمام أحد محال الإطارات بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وأضافا بالتصرف فيه لدى عميلهما سيئ النية عامل بمحل إطارات، مقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية، وتم بإرشادهما ضبط الأخير، وبحوزته الجنط المستولى عليه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجني عليه مالك المحل المُشار إليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.

وجرى ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، بتهمة سرقة مبلغ مالي من عامل يحمل جنسية إحدى الدول مصاب بجرح سطحي في الذراع باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثا إصابته المشار إليها حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة في ارتكاب الوقعة.