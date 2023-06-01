ضبط مسجل خطر بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة في حلوان

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق، وأقر بارتكاب واقعتي سرقة أُخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.