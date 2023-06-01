رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط مسجل خطر بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة في حلوان

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:41 ص | الخميس 01 يونيو 2023
صورة تعبيرية - متهم

صورة تعبيرية - متهم

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة محل سكنه.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق، وأقر بارتكاب واقعتي سرقة أُخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»:تحرير 2275 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

«الداخلية» تكشف حقيقة تغيب إحدى الفتيات بالشرقية: كانت في القاهرة

«الداخلية» تحبط محاولة تهريب مخدرات بـ44 مليون جنيه في البحر الأحمر

«الداخلية» تضبط 316 قضية مخدرات وتنفذ 81 ألف حكم قضائي بالمحافظات
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع