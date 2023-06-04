المخرج شكري أبوعميرة يكشف تفاصيل سرقة «الإخوان» لسيارات البث في رابعة

قال المخرج شكري أبوعميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا، إنّه في يوم 30 يونيو ظهر الإعلامي جورج رشاد على القناة الأولى، وذكر عبارة: «صباح ثورة 30 يونيو»، وبعد انتهاء فترة ظهوره تحدث معه وزير الإعلام الإخواني وقتها صلاح عبدالمقصود، وطلب منه ألا يظهر على التليفزيون مرة أخرى.

وأضاف أبوعميرة، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّه تحدث وقتها مع صفاء حجازي رئيسة قطاع البرامج الإخبارية في هذا الوقت، واتفقا بأن «جورج» لن يُوقف، واتفق معه على الظهور مرة أخرى في 2 و3 يوليو.

إلقاء بيان «تمرد» على التليفزيون المصري

وأشار إلى أنّه استشعر بوجود ثورة لعزل محمد مرسي منذ شهر مايو، بعد ظهور محمود بدر وإلقاء بيان «تمرد» على التليفزيون المصري، موضحا أنّه نقل وقائع المؤتمر على الهواء دون أي تدخل من أحد.

وأكد أبوعميرة أنّه علم يوم 4 يوليو بوجود عربات نقل تليفزيوني كثيرة في رابعة العدوية، مشيرا إلى أنّه حرر مذكرة وأرسلها للنائب العام في هذا الوقت، قال فيها إنّ العربات الموجودة تخص الإذاعة والتليفزيون وأنّها سُرقت، كما حرّر محضرًا في القسم التابع لرابعة العدوية بشأن تلك العربات.

سرقة سيارات البث التلفزيوني

وأشار إلى أنّ النائب العام حوّل الموضوع إلى النيابة العامة، واتهم في القضية رئيس الهندسة الإذاعية، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الإخواني وقتها، موضحًا أنّ الإخوان كانت لديهم خطة موجّهة ضد مصالح الدولة.

وتابع: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع وقتها رفض مقترح استهداف أطباق البث الخاصة بسيارات التلفزيون المصري المسروقة في ميدان رابعة العدوية من قبل تنظيم الإخوان، حتى لا يصاب أحد من الموجودين بالميدان».

وتابع: «سيارة بث التلفزيون ذهبت إلى رابعة لنقل صلاة الجمعة فقط لكنها لم تعود مرة أخرى، وأنه بعد بيان 3 يوليو أصدرت قرار بعودة جميع سيارات البث من النهضة ورابعة».