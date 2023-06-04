تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي

تتجه أنظار متابعي دوري أبطال أفريقيا ضمن الموسم الحالي 2022-2023 في تمام الساعة التاسعة مساءَ، نحو استاد القاهرة الدولي، حيث مباراة الإياب بين فريقي الأهلي المصري والوداد المغربي، وعليه يبحث الكثيرون عن تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة المباراة المهمة التي يحاول فيها المارد الأحمر الثأر بعد خسارة البطولة العام الماضي بعد خسارته أمام فريق المغرب.

وفي هذا الإطار واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها موقع جريدة الوطن للقارئ على مدار الساعة، نعرض تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي، كما يلي.

تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي

يستطيع جمهور النادي الأهلي متابعة المباراة من خلال تردد أون تايم سبورت الأرضية، ووفق القانون الدولي لكرة القدم، يحق للدول المستضيفة لأي مبارة نقل مباراة فرقها سواء في بطولات أفريقية أو عالمية على البث الأرضي.

ويمكن تحميل تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة مباراة الأهلي والوداد المغرب بعد ضبط القناة وتوصيل الهوائي الخارجي «الأريال» على تردد UHF 32، بالنسبة للتليفزيونات العادية، في حين يجب تحويل الشاشات الحديثة إلى خاصية DTV، وتوصيله بهوائي خارجي لمشاهدة المبارة على البث الأرضي.

وعلى ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية تقام مباراة النهائي بين فريقي الأهلي والوداد المغربي فى نهائى افريقيا، الأحد المقبل الموافق 11 يونيو وفق قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.