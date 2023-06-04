كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي مجانا.. اعرف الطريقة

يسعى محبو كرة القدم المصرية والإفريقية والعربية وعشاق النادي الأهلي في مصر والوطن العربي، لمعرفة كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي مجانًا، والتي ستكون من خلال قناة تايم سبورت الأرضية؛ لمتابعة المباراة في دور الذهاب بدوري أبطال إفريقيا.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي مجانًا

يمكن لعشاق النادي الأهلي والجماهير المصرية، مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي مجانا، من خلال بث مباشر واستوديو مفتوح، على قناة تايم سبورت الأرضية، التي ستنقل جميع كواليس مباراة الأهلي والوداد المغربي فى ذهاب دوري أبطال إفريقيا، حيث يضم الاستوديو التحليلي للمبارة نخبة من نجوم الرياضة في مصر والوطن العربي لتحليل المبارة، إضافة إلى شبكة مراسلين منتشرة في الملعب وخارجه والمدرجات؛ لرصد كل ما يتعلق بالمبارة وغرف اللبس، وكل كواليس مبارة الليلة.

يأتي ذلك بعد ضبط قناة التليفون العادي وتوصيل الهوائي «الإريال» على تردد UHF 32، وتحويلها إلى خاصية DTV وبالنسبة للشاشات الحديثة، يجب، وتوصيله أيضا بهوائي خارجي.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي الليلة

وتنطلق صافرة البداية لمبارة الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت دبي، على أرض استاد القاهرة.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والوداد

في حين حدد الاتحاد الإفريقي موعد مبارة الأياب بين فريقي الأهلي والوداد المغربي فى نهائى افريقيا، يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو، على ملعب مركب محمد الخامس.