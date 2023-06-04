أقل من 10 ساعات وتنطلق صافرة البداية لمبارة الأهلي والوداد المغربي في دور الذهاب لكأس أفريقيا، على أرض ستاد القاهرة، ونظرا لأهمية المبارة لمحبي الكرة المصرية والعربية، فهناك إقبال من جانب المشجعين على معرفة موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقنوات الناقلة والمعلقين على المباراة، سوء على القناة الأرضية المفتوحة، أو الفضائية المشفرة.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقنوات الناقلة والمعلقين

وعن موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقنوات الناقلة والمعلقين، تنقل شبكة قنوات bein sport اللقاء المرتقب من خلال البث الفضائي على تردادت القناة، نظرا لأنها صاحبة الحقوق الفضائية للمباراة، في حين تنقل قناة أون تايم سبورت المباراة في دور الذهاب التي تقام على ستاد القاهرة الدولي على تردد البث الأرضي للقناة.

تردد قناة bein sport الناقلة للمبارة

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

- ضبط قناة التليفزيون العادي وتوصيل «الإريال» الخارجي على تردد UHF 32.

- في حالة الشاشات الحديثة يتم تحويلها إلى DTV وتوصيله بـ«الإريال».

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والمعلقين

تبدأ مبارة الأهلي والوداد المغربي الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على أرض ستاد القاهرة، حيث أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة المباراة إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم حكم الساحة، والحكم التونسي هيثم قيراط حكم للفار، ويعلق على المبارة المعلق عصام الشوالي على قناة bein sport.