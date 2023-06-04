وزير الخارجية العراقي: الوضع الأمني في سوريا يؤثر علينا.. وموقفنا ثابت من الأزمة

قال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، إن الوضع الأمني في سوريا يؤثر بشكل مباشر على الداخل العراقي، مؤكدًا في مؤتمر صحفي مشترك مع فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري، نقلته القاهرة الإخبارية أن «موقف بغداد تجاه الأزمة السورية ثابت، ويتلخص في ضرورة حلها سياسيًا».

وأضاف حسين أن العلاقات بين العراق وسوريا عميقة، مؤكدا ترحيب بغداد بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، كما أوضح أن البلدين بحثا ملف المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري.

وأكد أن العراق سيتحرك خلال المرحلة المقبلة من أجل المساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين، لافتا إلى التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة تجارة وتهريب المخدرات.

وشدد وزير الخارجية العراقي على أن الوضع الإنساني في سوريا صعب جدًا، ويحتاج إلى تحرك سريع على المستويين الإقليمي والدولي.