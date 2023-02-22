وزير الخارجية العراقي: لا يمكن استغلال أراضينا للهجوم على دول الجوار

أكد فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، أنّه لا يمكن استغلال أراضي بلاده للهجوم على دول الجوار، وجرى اتخاذ إجراءات واسعة لحماية الحدود العراقية مع إيران.

وأضاف «حسين»، خلال مؤتمر صحفي مع حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المحادثات التي جمعت الجانبين ببغداد شملت الوضع الحالي على الحدود بين البلدين، وتطرّقت إلى القضايا الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى التنسيق بين الجانبين بشأن ملف أمن الحدود.

وحول الملف النووي الإيراني، أكد وزير الخارجية العراقي، أهمية توصل طهران وواشنطن إلى تفاهمات بشأن هذا الملف.

متابعة القضايا الثنائية واستمرار المشاورات مع بغداد

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وصل صباح الأربعاء، العاصمة العراقية «بغداد» في زيارة رسمية، تهدف إلى متابعة القضايا الثنائية واستمرار المشاورات مع بغداد فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية المهمة.