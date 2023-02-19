وزير الخارجية العراقي: يجب تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم، ضرورة تفعيل التعاون مع الجانب الألماني في مختلِف القطاعات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والبيئة، مشددا على حرص بلاده على استمرار التعاون والشراكة مع الجانب الألماني.

بيان لوزير خارجية العراق

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية العراقي - في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية، أنّ «حسين» التقى على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، عددا من أعضاء البرلمان الألماني عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

استعراض جهود الحكومة

وأضاف البيان أنّ وزير الخارجية استعرض جهود الحكومة العراقيّة في التركيز على تقديم الخدمات وتطوير الاقتصاد وتشريع القوانين المهمة، وحرص العراق على تحقيق التوازن في علاقاته الخارجية مع دول الجوار والمنطقة وخلق الاستقرار في العلاقات القائمة بين الدول، كما لفت إلى ما تم في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الأولى التي عقدت في بغداد، والثانية في عمان.