مواعيد القطارات اليوم الاثنين المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس

في ظل إصرار هيئة سكك حديد مصر، لتسهيل حركة القطارات اليومية على جميع المسافرين، ما بين مواعيد مغادرة ووصول لجميع القطارات المقبلة من الصعيد إلى القاهرة أو العكس، نحرص يوميا على إعلان كافة المواعيد لجميع أنواع القطارت الروسي المكيف أو النوم أو vip وغيرها.

مواعيد القطارات اليوم الاثنين

وضمن خدمات بوابة «الوطن» اليومية، نستعرض مواعيد القطارات المتجهة من داخل القاهرة إلى المحافظات والعكس اليوم الثنين 5-6-2023، التي جاءت وفق لما هو معلن من هيئة سكك حديد مصر، على النحو التالي:

مواعيد قطارات التالجو

- قطار 2030 - مكيف، القاهرة - أسوان، من 7 مساء، إلى 6:40 صباح اليوم التالي.

- قطار 2031 ، أسوان - القاهرة، 7 مساء ووصول الساعة 6:50 صباح اليوم التالي.

مواعيد قطارات VIP القاهرة - أسوان

- قطار 1940، قيام 9:50 مساءً ووصول 10:05 صباحًا.

- قطار 2014 قيام 9:00 مساءً ووصول 9:40 صباحًا.

- قطار 980، قيام 8:00 صباحًا ووصول 10:25 مساءً.

مواعيد قطارات النوم القاهرة أسوان

- قطار1086 - يقوم من القاهرة 7:20 مساءً ويصل8:55 صباحًا.

- قطار 86 يقوم من القاهرة 7:45 مساءً ووصول 9:25 صباحًا.

- قطار 82، يقوم من القاهرة، 9:10 مساءً ووصول 11:10 صباحًا.

مواعيد القطارات المكيفة من القاهرة للصعيد

- قطار 1938، القاهرة - أسوان، يتحرك 10:40 مساءً ووصول 12:00 مساءً.

- قطار 971 سوهاج القاهرة، يتحرك 5:20 صباحاً ووصول 1:05 ظهراً.

- قطار 2010 القاهرة - أسوان، يتحرك 10:00ووصول 10:55 صباحًا.

- قطار 990 القاهرة، سوهاج، يتحرك 4 ووصول الساعة 12.

- قطار 1902 القاهرة - أسوان، يتحرك 00:20 صباحًا ووصول 2:30 مساءً.

- قطار 982 القاهرة- أسوان، يتحرك 12:00 مساءً ووصول 2:25 صباحًا.

- قطار 996 القاهرة - أسوان، قيام 10:00 مساءً ووصول 11:30 صباحًا.

- قطار 986 القاهرة - الأقصر،يتحرك الساعة 13.00 مساءً.

- قطار 990 بورسعيد - سوهاج، يتحرك الساعة 14.00 مساءً.

- قطار 2006 القاهرة - أسوان، يتحرك الساعة 17.15 مساءً.

- قطار 2012 القاهرة - أسوان، يتحرك الساعة 17.30 مساءً.

- قطار 872 القاهرة - أسيوط، يتحرك الساعة 17.45 مساءً..

- قطار 976 القاهرة - أسوان، يتحرك الساعة 21.30 مساءً.

- قطار 996 القاهرة - أسوان، يتحرك الساعة 22.00 مساءً.

- قطار 890 القاهرة - سوهاج، يتحرك الساعة 23.30 مساءً.

مواعيد القطارات الروسي المكيفة

- قطار 3008، إسكندرية - أسوان، قيام الساعة 05:45 صباحًا.

- قطار 974 ، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 160، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 12.15 مساءً.

- قطار 1006، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 6.00 صباحًا.

- قطار 972 ، القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 14.20 مساءً.

مواعيد القطارات الروسي المكيفة القاهرة-اسوان

- قطار 988 قيام 7:10 مساءً ووصول 7:50 صباحًا.

- قطار 1942 قيام 4:55 مساءً ووصول 5:15 صباحًا.

- قطار 80 قيام 9:00 صباحًا ووصول 2:05 صباحًا.

- قطار 1004 قيام 9:30 صباحًا ووصول 11:10 مساءً.

- قطار 188 ، القاهرة - أسوان، قيام 6:00 مساءً ووصول 11:00 صباحًا.

- قطار 1014، القاهرة - أسوان، قيام 6:50 مساءً ووصول 9:00 صباحًا.

- قطار 1012، القاهرة - أسوان، قيام 8:20 مساءً ووصول 11:15 صباحًا.