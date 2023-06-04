رئيس موريتانيا: مصر لها مكانة خاصة في الوجدان العربي

هنأ رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري على الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية.

الرئيس الموريتاني يشكر السيسي على دعوته لزيارة مصر

ووجه الرئيس الموريتاني، في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الجمهورية، الشكر للسيسي على دعوته لزيارة مصر، مؤكّدًا أنَّ مصر هي «أرض الكنانة، ويحق لنا جميعًا أن نعتز بهذه الإنجازات، فقوة مصر هي قوة الأمة»، متابعًا «إذا كان الوضع في مصر حسن، فالوضع عندنا كلنا حسن».

رئيس موريتانيا يشيد بدور مصر البارز في القضايا الكبرى للأمة العربية والإسلامية

وأكَّد الرئيس الموريتاني ما تمثله مصر في الوجدان العربي، وما لها من مكانة خاصة في وجدان الشعب الموريتاني، مشددًا على دور مصر البارز الذي لعبته وما زالت تلعبه في القضايا الكبرى للأمة العربية والإسلامية.

وشدد الرئيس الموريتاني، على أنَّ مباحثاته مع الرئيس السيسي تطرقت إلى موضوعات مهمة مثل الأوضاع في ليبيا والسودان، وكذلك مياه النيل، مشيدًا بالصبر المصري الذي تتحلى به القيادة المصرية وحكمتها في التعاطي مع هذا الموضوع.