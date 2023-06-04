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مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ونظيره الموريتاني.. بث مباشر

كتب:

نرمين عفيفي
03:30 م | الأحد 04 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.

 

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بقلم نرمين عفيفي