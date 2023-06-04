مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ونظيره الموريتاني.. بث مباشر كتب: نرمين عفيفي 03:30 م | الأحد 04 يونيو 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: السيسي يستقبل الرئيس الموريتاني في مطار القاهرة.. بث مباشر بث مباشر.. السيسي يستقبل رئيس موريتانيا في قصر الاتحادية (فيديو) السيسي: توافقنا مع موريتانيا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان السيسي: أجرينا مباحثات بناءة مع موريتانيا.. واتفقنا على تطوير العلاقات في عدّة مجالات السيسي بقلم نرمين عفيفي