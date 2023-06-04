قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد.. اضبطها الآن

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق صافرة بدء مباراة الأهلي والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا 2023، إذ ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موقعة الفريقين على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ما يجعل الكثيرين يبحثون عن قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد في المنزل.

موعد مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وفي تمام الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب، وفي تمام الساعة 10 مساء بتوقيت أبو ظبي، على استاد القاهرة الدولي.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد اليوم

وتبث قناة أون تايم سبورت الأرضية المعروفة باسم تايم سبورت مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم، لتكن هي القناة المجانية الوحيدة الحاصلة على حقوق بث تلك المباراة ويمكن ضبطها على التليفزيون باستخدام الإريال كالتالي:

يتم ضبط قناة تايم سبورت على التليفزيون باستخدام الهوائي على التردد (التماثلي): UHF9 والتردد الأرضي (الرقمي): UHF32.

ويمكن للراغبين في مشاهدة قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضبطها من خلال الإريال الأرضي.

أما الراغبين في مشاهدة جميع مباريات الدوريات والبطولات التي يرغبون بها بمقابل مالي فيمكن لهم التوجه إلى أقرب مكتب لشبكة بي إن سبورتس والاشتراك بها وفق الباقة المناسبة لهم.