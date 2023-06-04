13 ماكينة و8 فرق طوارئ لتأمين التغذية الكهربائية لمباراة الأهلي والوداد

انطلقت منذ قليل سيارات مزودة بالمعدات والمولدات و8 فرق من الأطقم الفنية المتخصصة من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لإجراء عمليات تأمين التغذية الكهربائية من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية، للمباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي المصري الوداد المغربي المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بمتابعة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ونائبة المهندس اسامة عسران والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء

عملية التجارب النهائية لتأمين التغذية الكهربائية لاستاد القاهرة

وتقوم الأطقم الفنية المتخصصة بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسام عفيفي بإجراء عملية التجارب النهائية لتأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري وغرف خلع الملابس للفرق والحكام لاستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم أي قبل انطلاق المباراة بثلاث ساعات.

التنسيق مع تحكم القاهرة لعدم إجراء مناورات خلال المباراة

قال المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إنه سيتم تدعيم استاد القاهرة الدولي بـ 13 ماكينة طوارئ منها 11 ماكينة في التشغيل إضافة إلى 2 احتياطي منها 4 ماكينات 500 ك لتأمين الإنارة لـ4 أعمدة رئيسية والاحتياطي شبكة و2 ماكينة 250 ك لتأمين الإنارة والاحتياطي شبكة و2 ماكينة 250 ك لتأمين الإنارة العليا أعلى المقصورة والاحتياطي شبكة وماكينة 150 ك لتأمين البث التليفزيوني والاحتياطي شبكة و2 ماكينة 350 ك احتياطي و2 ماكينة لتأمين الإنارة الداخلية للمباني وغرف اللبس ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة لتأمين استقرار تغذية التيار خلال المباراة بالاستاد لافتًا إلى إنه تم التنسيق مع «تحكم القاهرة» لعدم إجراء مناورات خلال المباراة وفصل أجهزة طرح الأحمال.

تقسيم أبراج الإنارة باستاد القاهرة إلى 4 أجزاء

وأشارعفيفي لـ«الوطن» إلى أن أطقم فرق الطوارئ المكلفة بتأمين التغذية للمباراة ستقوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم بمراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب قبل انطلاق اللقاء بساعتين مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.

انتشار فرق الطوارئ في مباراة الأهلي والوداد

وتقوم لجنة برئاسة المهندس أشرف دسوقي نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وقطاع الشبكات والمهندس محمد عبد الله مدير عام مدينة نصر والمهندس طارق مصطفي مدي إدارة مدينة نصربالتنسيق مع إدارة استاد القاهرة لتحديد مواعيد تشغيل الماكينات الطوارئ، والمدة الزمنية لها مع انتشار فرق الطوارئ خلال فترة المباراة.