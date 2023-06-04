باحث في الشؤون الأمريكية: حرب باردة بين الولايات المتحدة والصين

قال الدكتور جلال رحيم، الباحث في الشؤون الأمريكية والآسيوية، إنَّ التنافس الجيوستراتيجي الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هو حرب باردة ولكن ليس بمفهومها التقليدي بين المعسكرين الشرقي والغربي في الماضي.

إبراهيم: الحرب الباردة التقليدية تختلف عن نظيرتها بين الولايات المتحدة والصين حاليا

وأضاف «رحيم» خلال مداخلة من «الرياض» عبر تقنية زووم مع قناة القاهرة الإخبارية، أنَّ الحرب الباردة في الماضي كانت بين أيديولوجيات، ووقفت فيها الولايات المتحدة أمام المعسكر الشرقي موقف المدافع عن المبادىء الديمقراطية.

الحرب الباردة الحالية لا مكان فيها للأيديولوجيات

وأوضح أنَّ الحرب الباردة التي يشهدها العالم الآن بين الولايات المتحدة والصين لا مكان فيها للأيديولوجيات بل إنَّ المصالح الاقتصادية والحسابات العسكرية والاستراتيجية هي التي تلعب دوراً أساسياً في هذا الصراع.

تخوفات من تحول الحرب الباردة إلى ساخنة

تابع الباحث في الشؤون الأمريكية والآسيوية، أنَّ هناك عدة جوانب للصراع بين «واشنطن» و«بكين»، مع تخوفات ووضع احتمالات دائمًا لتحول الحرب الباردة بينهما إلى «ساخنة»، ليس بقرار استراتيجي ولكن بمجرد أخطاء فردية أو سوء تقدير للموقف من الطرفين.