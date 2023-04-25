وزير الخارجية البريطاني: إعلان الحرب الباردة على الصين سيكون خطأ

أعرب وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، عن اعتقاده أن إعلان الحرب الباردة على الصين سيكون خطأ، وفقا لما نقلته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، عن مقتطفات من خطاب مرتقب للوزير، مقرر إلقاؤه اليوم الثلاثاء.

كليفرلي يعرض خططا لتحسين العلاقات مع الصين

ويعرض كليفرلي، في الخطاب خططًا للعام المقبل لتحسين العلاقات مع بكين، وقال وزير الخارجية البريطاني، إن لا يمكن حل مشكلة عالمية كبيرة بدون الصين، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وسيتطرق وزير الخارجية، إلى المجالات التي لا تزال فيها بريطانيا على خلاف مع الصين، بما في ذلك قضية تايوان والحقوق المدنية في هونج كونج وقضية مسلمي الأويجور.

وفي سياق آخر، قالت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية، إن رئيس وزراء اسكتلندا الجديد، زعيم الحزب القومي الاسكتلندي حمزة يوسف، طالب الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك بتخويله إجراء استفتاء جديد حول الاستقلال.

يوسف يعرب عن أمله في احترام تطلعات برلمان اسكتلندا

وأعرب يوسف خلال لقائه الأول برئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك عن أمله في احترام التطلعات الديمقراطية لبرلمان اسكتلندا ومنحه الصلاحيات لإجراء الاستفتاء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، اقترح سوناك خلال اللقاء بمكتب رئيس الوزراء البريطاني في مقر البرلمان، واستمر نحو 20 دقيقة، على يوسف، العمل على خفض غلاء المعيشة في بريطانيا بدلا من الاستفتاء على الاستقلال.