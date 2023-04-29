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الولايات المتحدة تجلي دفعة جديدة من رعاياها ودول أخرى من السودان

كتب:

أ ش أ
10:11 م | السبت 29 أبريل 2023
الأوضاع في السودان تشهد مزيداً من التوتر

الأوضاع في السودان تشهد مزيداً من التوتر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل قليل، أن قافلة نظمتها الحكومة الأمريكية تحمل مواطنين أمريكيين وموظفين محليين، ومواطنين من دول حليفة وشريكة، وصلت إلى بورتسودان اليوم السبت، ضمن الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة لإجلاء رعاياها من السودان.

وضع موظفين أمريكيين إضافيين للمساعدة

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان، أنه «من هناك، ستساعد المواطنين الأمريكيين وغيرهم من المؤهلين للسفر إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم وضع موظفين أمريكيين إضافيين للمساعدة في الخدمات القنصلية وخدمات الطوارئ».

تسهيل مغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين

وأضحت أن هذا يعتمد على العمل الذي قامت به حكومة الولايات المتحدة هذا الأسبوع لتسهيل مغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين بمساعدة الجيش، ومئات المواطنين الأمريكيين الآخرين عن طريق القوافل البرية والرحلات الجوية على متن الطائرات الشريكة وعبر البحر.

وغادر المئات من الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين من السودان من خلال هذه الخيارات التي يسرتها الحكومة الأمريكية، وفقاً للخارجية الأمريكية.

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بقلم أ ش أ