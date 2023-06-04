أمين عام الناتو: سنطمئن مخاوف تركيا بخصوص انضمام السويد للحلف

أكد ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، أن مسؤولين من تركيا والسويد وفنلندا سيجتمعون منتصف الشهر الحالي، من أجل إجراء مناقشات بخصوص طلب السويد الانضمام لعضوية الحلف، لكن يتعثر هذا الأمر بسبب اعتراضات من جانب تركيا والمجر.

حلف الناتو يقدر المخاوف التركية

وأضاف «ستولتنبرج»، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعدما اجتمع مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في إسطنبول، اليوم الأحد، أن تركيا لديها هواجس بخصوص انضمام السويد لحلف الناتو، ومن ثم عمل الحلف على طمأنة مخاوف أنقرة.

وتابع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن الناتو يقدر المخاوف التركية في هذا الخصوص، وهو ما يدفع الحلف إلى تنفيذ خطوات جدية من أجل طمأنة المخاوف التركية.

تفاصيل زيارة أمين عام الناتو لتركيا

تأتي زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى تركيا في وقت يتزايد فيه الضغط على أردوغان، من أجل وقف عرقلة انضمام السويد للحلف، وهو ما أدى إلى أزمة سياسية حادة بين الدولتين.

وفي يونيو 2022، قامت تركيا والسويد وفنلندا بتوقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بخصوص انضمام الطرفين الأخيرين إلى الناتو، بعد التعهد بالاستجابة لمطالب أنقرة بخصوص التعاون بملف مكافحة الإرهاب.