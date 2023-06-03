أردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتركيا

أدى رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية رئيسًا لتركيا، بعد إعادة انتخابه خلال انتخابات الإعادة التي جرت في 28 من مايو الماضي؛ إذ فاز خلالها بـ 52.18% من إجمالي الأصوات.

الرئيس التركي يزور ضريح مصطفى كمال أتاتورك

وذكر تليفزيون «تي آر تي» التركي أن مراسم حلف اليمين الدستورية جرت في البرلمان اليوم السبت، وتوجه بعدها الرئيس التركي لزيارة ضريح مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية، وسيشهد المجمع الرئاسي مراسم التنصيب في وقت لاحق اليوم، ومن المقرر أن يحضره مسؤولون رفيعو المستوى من 78 دولة.

كما يستضيف أردوغان الضيوف على مأدبة عشاء في قصر جانكايا، ومن المتوقع أن يعلن بعدها تشكيل حكومته.