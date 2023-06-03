رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتركيا

كتب:

أ ش أ
06:07 م | السبت 03 يونيو 2023
رجب طيب أردوغان

رجب طيب أردوغان

أدى رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية رئيسًا لتركيا، بعد إعادة انتخابه خلال انتخابات الإعادة التي جرت في 28 من مايو الماضي؛ إذ فاز خلالها بـ 52.18% من إجمالي الأصوات.

الرئيس التركي يزور ضريح مصطفى كمال أتاتورك

وذكر تليفزيون «تي آر تي» التركي أن مراسم حلف اليمين الدستورية جرت في البرلمان اليوم السبت، وتوجه بعدها الرئيس التركي لزيارة ضريح مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية، وسيشهد المجمع الرئاسي مراسم التنصيب في وقت لاحق اليوم، ومن المقرر أن يحضره مسؤولون رفيعو المستوى من 78 دولة.

كما يستضيف أردوغان الضيوف على مأدبة عشاء في قصر جانكايا، ومن المتوقع أن يعلن بعدها تشكيل حكومته.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: أردوغان يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة اليوم

عاجل.. السيسي يهنئ أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية في اتصال هاتفي

«القاهرة الإخبارية»: احتفالات متواصلة بفوز أردوغان واهتمام بالعلاقات مع مصر

قيادي بحزب العدالة والتنمية التركي لـ«القاهرة الإخبارية»: الشعب يثق في أردوغان
بقلم أ ش أ