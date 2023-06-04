قبل مشاركة مصطفى اليوم.. كيف كانت بداية شوبير الأب مع الأهلي قبل 39 سنة؟

ابن الوز عوام.. جملة دائما تقال لتوضح أن الابن دائما يشبه أبيه في طباعه وصفاته بل ويمكن في مهاراته أيضا، وهو ما ينطبق على الحارس مصطفى شوبير نجم النادي الأهلي ووالده الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي السابق، يشبه الابن أبيه في مهارة التصدي للكرات وحماية عرين النادي الأهلي، لما لا وهو المرشح الأقرب لحراسة مرمى الأهلي اليوم.

الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ساعات قليلة وتتجه أنظار الجمهور وعشّاق كرة القدم، إلى استاد القاهرة حيث مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب اللقاء النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء يأمل خلاله الشياطين الحمر تحقيق اللقب الـ11، بينما يلاحق الفريق البيضاوي لقبه الرابع، في لقاء يغيب عنه محمد الشناوي الحارس الأساسي ويحضر شوبير الابن بديلا عنه.

وبدأ عدد كبير من مشجعي الأهلي مقارنة بداية مصطفى شوبير بوالده كلاعب، وتأتي بداية شوبير الأب في 16 مايو 1984، حينما أشركه محمود الجوهري، المدير الفني للأهلى آنذاك في مباراة فريقه أمام الأولمبي السكندري بالمباراة المؤجلة من افتتاح الدور الثاني، وانتهت بفوز الأهلي باستاد القاهرة بثلاثية، بينما كان أول نهائي إفريقي للحارس المعتزل عام 1987، الذي فاز فيه الأهلي وحقق اللقب الإفريقي الثالث له.

وبالنظر لبداية مصطفى شوبير نجدها مشابهة في النجاح فحينما شارك شوبير الأب مع الأهلي رسميا لأول مرة كان في لقاء أسوان بالدوري العام موسم 2018، وفاز الأهلي بهذه المباراة بهدف قاتل للمهاجم صلاح محسن.

شوبير الابن

ولعل البداية الحقيقية لمصطفى شوبير تكون اليوم في النهائي الإفريقي المنتظر، إذ من المتوقع أن يحرس عرين الأهلي، وإذا نجح في مهمته سنكون على موعد مع مولد نجم جديد في سماء حراسة المرمى للفريق الأحمر.