أحمد شوبير: كولر يتبع نظاما جديدا في الأهلي.. و«ممكن يكون مفيد جدا»

قال الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الأربعاء، إنّ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يتبّع نظاما استشفائيا جديدا مع لاعبيه في القلعة الحمراء، وهو ما ظهر واضحا خلال الأيام الماضية داخل الفريق.

وأضاف «شوبير» خلال تصريحاته الإذاعية لبرنامج «مع شوبير»، عبر راديو «أون سبورت»: «كولر عامل شغل كويس في الأهلي، الراجل متبع نظام استشفائي جديد مع اللاعبين في القلعة الحمراء».

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