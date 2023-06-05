«الرعاية الصحية»: تقرير الإنفاق الصحي بمصر أداة حكومية مهمة لتطوير الخدمة

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنَّ تقرير بيانات الإنفاق الصحي في مصر أحد الأدوات المهمة لدى الحكومة والمعنيين بصياغة السياسات الصحية بالدولة، مشيراً إلى أنَّه منذ عامي 2014 و2015 لم يكن هناك نسخة من هذا التقرير.

السبكي: عودة التقرير تؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الصحة ووضعه على أولويات الحكومة

وأضاف «السبكي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري على شاشة DMC، أنَّ اهتمام القيادة السياسية بملف الصحة ووضعه على أولويات الحكومة، وكذلك العمل الجاد بين وزارات الصحة والمالية والتضامن الاجتماعي والتعبئة والإحصاء ومشاركة من منظمة الصحة العالمية، نتج عنه عودة إصدار هذا التقرير المهم لتطوير القطاع.

مؤشرات مهمة بتقرير بيانات الإنفاق الصحي

وتابع رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنَّ تقرير بيانات الإنفاق الصحي في مصر يعكس مؤشرات في غاية الأهمية لملف الصحة وجهود الحكومة المصرية ورؤية القيادة السياسية في إصلاح الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنَّ زيادة الإنفاق الحكومي على ملف الصحة أبرز المؤشرات بالتقرير.