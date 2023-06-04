تفاصيل وظائف الـ4 آلاف دولا في وزارة الصحة.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن قطاع الرعاية العلاجية، التابع لوزارة الصحة والسكان، عن طلبه ترشيح أطباء مصريين متميزين من المستشفيات التابعة للعمل داخل القطاع السكني التشادي في التخصصات الطبية ذات الأولوية.

شروط الترشح للوظائف

وأوضح الخطاب أن المترشحين لا بد أن تتوافر فيهم الشروط الآتية:

- الحصول على شهادة الماجستير أو الزمالة في التخصص المطلوب

- إجادة اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية

- السن لا يزيد على 45 عاما

- حسن المظهر

وأضاف الخطاب أن يكون التقدم من خلال البريد الإلكتروني لقطاع الرعاية العلاجية، أو جروب الواتساب الخاص بالرعاية العلاجية.

التخصصات المطلوبة

وفقا لنص الخطاب، شملت تخصصات «الأشعة والعظام والقلب والعيون والسكري» بواقع 10 أطباء براتب شهري يقارب 4000 دولار أمريكي.

وبحسب نص القرار، مدة التعاقد مع الأطباء تكون 3 أعوام قابلة للتجديد بالاتفاق المتبادل على أن تتحمل الحكومة التشادية الراتب الشهري والسكن للأطباء.