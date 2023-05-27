«الرعاية الصحية»: هدفنا وصول الخدمة الطبية بأعلى جودة لأهالي الإسماعيلية

قال الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، إن الهيئة تستهدف تطوير الخدمة الصحية لتقديم الدعم الطبي اللازم لأهالي المحافظة بشكل كامل، وتوفير كل متطلباتهم، بدءا من الكشف في العيادات الخارجية إلى إجراء الجراحات الدقيقة والمتخصصة بأقل التكاليف الممكنة.

وأضاف الدكتور محمد سامي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جار تعديل بعض الخطوات في الإجراءات الخاصة بدخول العيادات بمجمع الإسماعيلية الطبي والوحدات، لتسهيل الكشف والحصول على العلاج اللازم للمواطنين.

وتابع: أن «مجمع الإسماعيلية الطبي، يعتبر أكثر المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية التي تشهد تردد عدد كبير من المواطنين، إذ يقترب من 40 ألف شهريا، وهو رقم ضخم تحاول الأطقم استيعابه، من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية».

سامي: مبادرة يوم للناس لبحث شكاوى المواطنين

وأوضح «سامي»، أن هيئة الرعاية الصحية أطلقت في الإسماعيلية، مبادرة «يوم للناس» للاستماع لكل شكاوى المواطنين، والعمل على حلها، لتطوير الخدمة الطبية باستمرار.

وقال: «نستمع لكل الآراء، ونحاول استيعاب كل مشكلات المواطنين والعمل على حلها أولا بأول، وأولياتنا التدخل العاجل للحالات الحرجة، التي تحتاج إلى جراحات سريعة وطارئة ورعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة».

وأشار إلى أنه جرى توفير عيادات خارجية يوميا في المجمع، للكشف على كبار السن في الفترة المسائية، ممن تجاوزوا 60 عاما، وذوي الهمم من أبناء الإسماعيلية يوميا، للكشف السريع عليهم.