عاجل.. بدء مناورات روسية في مياه بحري اليابان وأوخوتسك

أعلنت «موسكو»، بدء مناورات بحرية روسية في مياه بحري اليابان وأوخوتسك الواقع في الحدود الشرقية للبلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال أسطول المحيط الهادئ، إن الأسطول بدأ تدريبات فى بحر اليابان وبحر أوخوتسك بمشاركة أكثر من 60 سفينة حربية وسفن دعم، مضيفا أن التدريبات ستستمر الفترة حتى 20 يونيو الجاري، بقيادة الأدميرال فيكتور لينا قائد أسطول المحيط الهادئ، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتشارك في المناورات أكثر من 60 سفينة حربية وسفينة دعم الأسطول، وحوالي 35 طائرة من وأكثر من 11 ألف عسكري.