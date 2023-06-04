أخبار روسيا وأوكرانيا.. هجمات روسية على خيرسون وتدمير 4 صواريخ كروز

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات جديدة على مدار الساعة، وقصفت القوات الروسية إقليم خيرسون 56 مرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفقًا لما أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، صباح اليوم.

وبشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، أوضح بروكودين أنّ القوات الروسية شنّت خلال أمس 56 هجومًا بإطلاق 287 قذيفة هاون ومدفعية وطائرات مسيرة على الإقليم، وضرب مدينة خيرسون 7 مرات بـ39 قذيفة.

وأشار المسئول الأوكراني، إلى أنّ الروس استهدفوا الأحياء السكنية، وأجلت السلطات المحلية 122 شخصًا، منوهًا بأنّه لم يتم تسجيل وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

أخبار روسيا وأوكرانيا

فى سياق متصل بشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، دمرت قوات الدفاع الجوى الأوكرانية 4 صواريخ كروز روسية و3 طائرات دون طيار، خلال الساعات الماضية.

وأوضح الجيش الأوكراني، في بيان، أنّ الجيش الروسي يواصل شن هجمات على الأراضى الأوكرانية ليلا بطائرات دون طيار، وصواريخ كروز تستهدف منشآت عسكرية ومنشآت بنية تحتية حيوية، وفقًا لما نقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية.

وتابع: «أطلق الروس 5 طائرات دون طيار مقاتلة من طراز شاهد من منطقة بريانسك، لإضافة إلى 6 صواريخ كروز من منطقة بحر قزوين».

ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس في أوكرانيا

فيما ارتفع عدد قتلى الجنود الروس إلى 209 آلاف و940 جنديا، منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية 24 فبراير 2022 ، وفقا لما أعلن الجيش الأوكراني.

وأضاف الجيش الأوكراني، أن روسيا خسرت أيضا 3 آلاف و837 دبابة و7 آلاف و512 من المركبات المدرعة و3 آلاف و555 من النظم المدفعية و583 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و344 من أنظمة الدفاع الجوي.