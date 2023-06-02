«أنتوني بلينكن»: روسيا انتهكت سيادة أوكرانيا وميثاق الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الرئيس جو بايدن شدد على ضرورة الاستعداد للعدوان الروسي، موضحًا: «روسيا عملت على انتهاك سيادة وسلامة أراضي عدد من الدول وعلى رأسها أوكرانيا، حيث انتهكت ميثاق الأمم المتحدة».

وأضاف «بلينكن»، خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»: «في عام 2021 عملت روسيا على تعزيز قوتها العسكرية تمهيدا لعمليتها العسكرية الحالية في أوكرانيا، وعملنا في الولايات المتحدة على بعض الحلول الدبلوماسية للتعامل مع الوضع، وقلنا لبوتين إننا مستعدون للبحث عن المخاطر الأمنية وهذا ما كررته لوزير الخارجية سيرجي لافروف».

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده حاولت منع الحرب من الحدوث بالتواصل مع القادة الروس: «وضعنا مسارين محتملين لموسكو، الأول هو المسار الدبلوماسي الذي من الممكن أن يؤدي إلى التعزيز الأمني لأوكرانيا وروسيا ولكل أوروبا، أو المسار الثاني وهو المسار العدائي الذي سيكون له تداعيات خطيرة على الحكومة الروسية، والرئيس بايدن قال إننا يجب أن نكون مستعدين، وفي حال اختارت الحرب سنقوم بـ3 أشياء، أولا دعم أوكرانيا، ثانيا، فرض عقوبات صارمة على روسيا، ثالثا، تعزيز قدرات الناتو».