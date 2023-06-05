«أمن القاهرة» يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شاب في الشروق

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب في أحد الشوارع بمنطقة الشروق وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع

تلقى مأمور قسم شرطة الشروق بلاغًا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «خالد.م.م» في العقد الرابع من العمر.

وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة أصابات ظاهرية، وبتفتيش ملابس المتوفي عثر بداخلها على كل متعلقاته الشخصية، إضافة إلى بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.