القصة الكاملة لمقتل قهوجي على يد صديقه في كرموز.. «حط الجثة في شوالين»

لم تمنعه صداقته بالمجني عليه الذي يعمل «قهوجي»في منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، من إنهاء حياته داخل الشقة التي يعيشان فيها سوياً، وتستعرض «الوطن» القصة الكاملة لمقتل المجني عليه على يد صديقه حسب ما أعلنت وزارة الداخلية، واعترافات المتهم أثناء التحقيق معه أمام النيابة العامة بعد القبض عليه.

مشادة بين الطرفين داخل الشقة

مشادة كلامية بين «القهوجي» وصديقه داخل الشقة السكنية المستأجرة التي يعيشان فيها منذ فترة بسبب خلافات بينهما، تطورت تلك المشادة إلى مشاجرة بالأيدي.

مقتل القهوجي على يد صديقه

سدد الجاني عدة ضربات بالأيدي للمجني عليه أسقطته على الأرض مغشياً عليه لافظاً أنفاسه الأخيرة، لم يجد الجاني سوى سرقة جهاز الكومبيوتر من الشقة، إلى جانب الأموال الموجود داخل محفظة «القهوجي»، ثم خرج من الشقة هارباً بسرعة، قائلا أثناء التحقيق معه: «ما كنتش عارف أعمل إيه ساعتها، أخدت الفلوس وهربت من الشقة على طول عشان أقدر أفكر هعمل إيه في الجثة».

وضع جثة المجني عليه في «شوال»

عاد الجاني مرة أخرى إلى المنزل للتخلص من جثة صديقه ويبعدها عن منزله، ليضع جثته داخل «شوالين»، ويخرج ويلقيهما داخل إحدى المناطق المهجورة، متابعاً: «ما كانش قدامي حل غير إني أحط جثته في شوالين وارميهم في أي حتة بعيدة عشان محدش يعرف يوصلي».

العثور على الجثة والقبض على المتهم

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة «القهوجي» وتعرفت على هويته، وكشفت التحريات عن هوية الجاني وتبين أنه صديقه، وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية المنتظرة يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إن المتهم يواجه عقوبة القتل العمد، والتي تطرق إليها قانون العقوبات في المادة رقم 234، ونصت على: «يُحكم على فاعل هذه الجناية، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».