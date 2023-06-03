القبض على تاجري مخدرات في الشروق والسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، حال استقلاله سيارة ملك زوجته بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلوجرام، وهاتف محمول.

وجرى ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، حال استقلاله سيارة ملكه، وبحوزته (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أقر بحيازته لكمية من الأقراص المخدرة داخل الشقة محل سكنه، وباستهداف الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على كمية من الأقراص المخدرة.