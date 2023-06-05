عاجل.. لائحة «كاف» تحسم الجدل حول قاعدة الهدف خارج الأرض قبل لقاء الأهلي والوداد

حسمت لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الجدل حول تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين حال التعادل، وذلك قبل مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بتفوق الفريق المصري بثنائية مقابل هدف.

«كاف» يطبق قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفينوتشير لائحة الاتحاد الأفريقي، إلى استمرار تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، وذلك حال تعادل الفريقين في مجموع المباراتين.

وكانت هذه اللائحة قد جرى إلغاءها على صعيد البطولات الأوروبية، وفقًا لقرار من الاتحاد الأوروبي، بداية من مراحل التصفيات لموسم 2021-2022.

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