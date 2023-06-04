هالة صدقي تدعم كهرباء قبل مباراة الأهلي والوداد بنهائي أفريقيا

حرصت الفنانة هالة صدقي، على دعم لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهرباء، قبل مباراة النادي اليوم، أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها باستاد القاهرة الساعة التاسعة مساء.

ونشرت هالة صدقي صورتها مع كهرباء، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «كهربا شكله هيكهرب الكهربا».

نجاح هالة صدقي فى السباق الرمضاني المنقضي

كانت هالة صدقي، حققت نجاحا كبيرا، خلال السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل جعفر العمدة، الذي تفاعل معه الجمهور بشكل جيد، وكانت تدور أحداثه حول شخصية «جعفر العمدة»، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، ورغم زواجه بثلاث نساء، إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات، تضعهما على المحك.

وشارك فى بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، مي كساب، منذر رياحنة، حسني شتا، دعاء حكم، عصام السقا، أحمد فهيم، وغيرهم، ومن إخراج محمد سامي.