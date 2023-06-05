خبير علاقات دولية: الحوار الوطني بمثابة الخطوة الأولى لحل كافة الأزمات

قال أحمد عبد المجيد، الباحث في الاتصال السياسى والتطوير المؤسسي وخبير العلاقات الدولية، إنّ حل أي أزمة بشكل عام تبدأ بالحوار، ولذلك فإن الحوار الوطني هو الخطوة الأولى لحل كافة الأزمات التي تمر بها البلاد.

محور الشباب هو أحد أهم محاور الحوار الوطني

وأضاف الباحث في الاتصال السياسى والتطوير المؤسسي وخبير العلاقات الدولية في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد» على قناة « TeN»، أنّ محور الشباب هو أحد أهم المحاور التي يتناولها الحوار الوطني، لافتا إلى أنّه ينقسم إلى عدد من الملفات، أهمها الملف الاقتصادي والملف السياسي والملف الأسري، وأنّ الشباب هو منجم للأفكار الجديدة والمتطورة التي يجب الاستفادة منها لتحقيق مستقبل أفضل لهم ولمصر.

مصر تعمل بشكل كبير على مفهوم التنمية المستدامة

وأكد الباحث في الاتصال السياسى والتطوير المؤسسي وخبير العلاقات الدولية في لقائه مع الاعلامية سلمى عادل، أنّ مصر تعمل بشكل كبير على على مفهوم التنمية المستدامة، وأنها تشمل الاستثمار في عقول وموهبة الشباب الذي سيتسلم قيادة الدولة في يوم من الأيام، مشيرا إلى أن الإهمال في الشباب هو بمثابة إهمال في مستقبل مصر.