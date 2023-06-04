الحوار الوطني.. الاقتصاد والمجتمع «إصلاح مستمر» (ملف خاص)

تواصل الدولة عقد جلسات الحوار الوطنى الذى يصل لمحطته الـ«26»، بعد غد الثلاثاء، حيث تناقش الجلسات عدداً من قضايا المحور الاقتصادى، وهى أولى الجلسات التى تُعقد فى شهر يونيو الجارى، بمشاركة ممثلين عن جميع الفئات من أحزاب وخبراء وشخصيات عامة ومتخصصين، ما يمثل انعقاداً مستمراً ومتواصلاً للجمعية العمومية للمصريين، لوضع خارطة الطريق لعبور التحديات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وآليات النهوض بأوضاع المواطنين، وبناء مستقبل يليق بتطلعات المصريين ومكانة بلادهم.

وتواصل «الوطن» مناقشة الموضوعات المطروحة من خلال المشاركين فى الحوار بمختلف محاوره، حيث تسيطر قضايا الاستثمار وملكية وإدارة أصول الدولة على جلسات المحور الاقتصادي.

ومن المقرر أن تُعقد جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازى منهما تُعقد جلستان حول دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائى.

وفيما يتعلق بالمحور الاجتماعى تناقش جلساته، الخميس المقبل، قضية دعم وتمكين الشباب وذوى الهمم، فى ملف ريادة الأعمال، المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، عبر جلستين، وبالتوازى معهما تُعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحى الشامل والنظام الصحى الحكومى والخاص والأهلى، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.

أما جلسات الحوار السياسى المؤجلة للأسبوع المقبل فتناقش عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، إضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، وتليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى التوازى منهما تُعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلى، على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلى.